MHP'li 8 başkan değerlendiriliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, seçimlerde Kütahya il genelindeki mevcut 8 MHP'li belediye başkanının yeniden adaylığı ile ilgili değerlendirmenin Genel Merkez'de olduğunu söyledi.

İHA Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe'ye konuşan Başkan Yıldırım, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Seyitömer Beldesi Belediye Başkanı Halli Özkürk, Çukurca Belde Belediye Başkanı İlyas Tosun, Çitgöl Beldesi Belediye Başkanı Yüksel Ünal, Gökler Beldesi Belediye Başkanı Yüksel Arık ve Yenikent Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Karaca'nın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylıklarıyla alakalı Kütahya'daki istişare ve değerlendirmelerin tamamlandığını ifade etti.

Aday adaylığı sürecinin halen devam ettiğini dile getiren Yıldırım, adaylık hususunda son kararı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin vereceğini belirtti.

Yıldırım, "MHP doğru siyaseti davasında eritmiş, ülküsüyle devleşmiş, siyaseti yürekli ve doğru insanlarla takip ve icra eden millet eseri Türk İslam ülküsünün yegane yadigarıdır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne kadar öncelikli olarak sahada teşkilatlarımızla buluştuk ardından tüm teşkilatlarımızla sahada sıkmadık el çalmadık kapı bırakmadık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir araya gelerek elimizden geldiğince vekilimizin olmayışının eksikliğini kapatmak istedik 1 Kasım seçimlerinde kaybettiğimiz bir vekilimizi 24 Haziran seçimlerinde geri alarak kaldığımız yerden devam dedik. Şimdi vakit bunun üzerine koyma vaktidir. Vatan sevgisi ise millete hizmetin en büyük gücüdür. Bu sevginin en iyi gösterilebileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir, diyor lider Devlet Bahçeli işte bu inanç ve şuurla zaman 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimlerinde aldığımız üçü ilçe belediyesi beşi belde belediyesinin üzerine koymak vaktidir. Zaman 3 hilalli sancağımızı tüm yöremizde dalgalandırma vaktidir. Kütahya İl, ilçe ve belde teşkilat mensuplarımızla ülkü ocaklarımızla 31 Mart 2019 seçimlerinde başarıya odaklanmıştır. Yerel yönetimlerde milletimize hizmet edebilmek için çalışmaktan, çırpınmaktan, yorulmayacağız biz bu seçimlerde başaracağız" diye konuştu. (EFE)