MHP’li Belediye Başkanları Pazarlar’da buluştu

MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım başkanlığında ve Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, Çitgöl Belediye Başkanı Yüksel Ünal, Seyitömer Belediye Başkanı Halil Öztürk, Gökler Belediye Başkanı Yüksel Arık, Domaniç Çukurca Belediye Başkanı İlyas Tosun ve MHP Pazarlar İlçe Başkanı Osman Ünal katıldı.

MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, her ay belediye başkanları ile istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyleyerek, "Toplantımızı Pazarlar Belediye Başkanımız Cavit Erdoğan’ın ev sahipliğinde Pazarlar’da yaptık. Gösterdiği misafirperverliğinden dolayı Başkanımız Cavit Erdoğan’a teşekkür ediyor, toplantılarımızın ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

MHP’li belediye başkanlarını Pazarlar’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Partimizin hükümete verdiği destek, genel siyasi durumlarımız, belediye faaliyetleri, vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusundaki beklentileri masaya yatırdık. Üretken belediyecilik ve çözüm odaklı çalışmalarımızı taleplerin kişisel değil toplumun menfaati önceliklerimizdir. Çok faydalı olduğuna inandığımız bu toplantıların hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından belediye başkanları ilçeden ayrıldı. (MB-EFE)