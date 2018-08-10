"Millet Bahçesi projemiz, Kütahyamıza hayırlı olsun"

Saraçoğlu, stadyum ve çevresindeki 75 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi olarak ilan edildiğini bu karardan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Projeyle alakalı bilgi kirliliği yaşandığını dile getiren Başkan Saraçoğlu, "Son günlerde gündeme gelen Millet Bahçesi ile ilgili değişik bilgi kirliliği ortaya çıktı. Biz biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın seçimlerden önce seçim beyannamesinde dile getirdiği stadyumların olduğu alanların artık Millet Bahçesi, yeşil alan olması konusunda bir talimatı vardı. Bizde bu konuyu kendimize görev addettik. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığınca TOKİ’nin oradaki araziye 15 bin kişilik yeni bir kapalı stadyum yapılması kararı alındı. Mevcut stadyumun yeri kalacak ve diğer şehirlerde şöyle bir çalışma oldu. Eski stadyumlar TOKİ’ye verildi. TOKİ onun yerine yeni stadyum yaptı. Orası da ticari alana çevrilerek böyle bir dönüşüme tabi tutuldu. Çevre illerde bunun örnekleri var. TOKİ’nin bu şekilde yapmış olduğu çalışmalarda stadyum yaptı, ancak eski stadyumun yerine ticaret merkezini yapmadı. Cumhurbaşkanlığı tarafından bunların beton yığını haline gelmemesi ve Millet Bahçesi olma konusundaki talimatları çerçevesinde TOKİ 17 yerde buraları Millet Bahçesi olarak ilan etti” dedi.

“Bizimki TOKİ’ye verilen bir arazi değil”

Millet Bahçesi projesinin önemli bir karar olduğunu ifade eden Başkan Saraçoğlu, ”Bizimki TOKİ’ye verilen bir arazi değil. Şu an itibarıyla o arazinin bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığına, bir kısmı ise Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş, bir kısmı DSİ’ye, bir kısmı da Adalet Bakanlığına tahsis edilmiş. Biz burada Belediye Meclisi olarak hem komisyonumuzda, hem meclisimizde tüm bu stadyumun olduğu alan, çevre yan statlar, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünün binaları, Kılıçaslan Lisesinin olduğu alan, arkasından DSİ ve Bölge İdare Mahkemesinin olduğu 75 bin metrekarelik alanı biz Millet Bahçesi olarak ilan ettik ve meclisten geçirdik. Tabi unların belki itirazları olacak. Tahsis edilen kurumlar haklarını koruma adına itiraz edeceklerdir. Bununda biz görüşmesini gerçekleştirdik. Aynı zamanda geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yapmış olduğumuz ziyarette Bakan ve Bakan yardımcımızla görüşüp bu konuyu açtığımızda “Başkanım siz bu kararı alın, kararı bize getirin ve Millet Bahçesi olarak bu alanı ilan ederiz” sözünü aldık. Bizde bu kararları neticelendirip Bakanlığa göndererek Millet Bahçesi olarak artık bunu tescil ettireceğiz. Bundan asla bir geri dönüşün olmadığını sizlerle ve tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Çünkü neden? Kütahya’da 245 bin kişi yaşıyor. 245 bin kişiden 10 kişi dahi buranın Millet Bahçesi ya da yeşil alan olmaması konusunda herhalde görüş beyan etmez. Tamamı yeşil alan olması konusunda hemfikir olduğuna ben yürekten inanıyorum. Milletin karşısında da kimsenin, hiçbir kurumun duramayacağını düşünüyor ve bununla ilgili asla geri adım atmayacağız. 75 bin metrekare alan tüm Kütahyalı’nın çoluğuyla, çocuğuyla, evlatlarıyla gezebileceği, vakit geçirebileceği bir alan haline gelecek. Bu bölgede şu an peyzaj çalışmasını yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz eski azot sitesi sosyal tesisleri olarak, Bengisu, ya da Belediye sosyal tesisi olarak gördüğünüz bu alanla yaklaşık yaklaşık 50 bin metrekare alanı da ikisini beraber birleştirerek ya yeraltından bir alt geçitle bağlayacağız, ya da üst geçitle yaya olarak bağladığımız zaman Kütahya’nın merkezinde bundan sonra bu alanda asla inşaat izni vermenden, betonlaşmaya izni vermeden büyük bir yeşil alanın Kütahya’nın hizmetine sunulacağını ve tüm Kütahyalılar’ın bu alandan faydalanacağını söylemek istiyorum. Belki de bizim bu 4 yıllık dönemde aldığımız en önemli kararlardan bir tanesi. Bu manada çok teşekkür ediyorum. Kamuoyuna duyurulması konusunda sizlerden büyük destek gördük. İnşallah Kütahya için bu çalışmanın da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada valimize, milletvekillerimize, tüm kamuoyuna, sivil toplum örgütlerine bize verdikleri desteklerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.(EFE)