"Milletin desteği ile daha ileri hedeflere ulaşacağız"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, milletinin de güçlü desteği ile daha ileri hedeflere ulaşacağını ifade etti.

Türkiye'nin her alanda önemli mesafeler katettiğini belirten Başkan Çetinbaş, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletinin işgalci güçlere karşı kenetlenerek eşsiz bir mücadele sonucu kazandığı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve coşku ile kutluyoruz. Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan topyekün şanlı bir mücadelenin, direnişin sonunda elde edilen en önemli tarihi kazanımlarındandır. Cumhuriyet, işgalin, yokluğun, yıkılmışlığın ardından yok edilmek istenen bir milletin köklerinden aldığı güç ve inançla yeniden dirilmesi ulu bir çınara dönüşmesinin başlangıcı olmuştur. Bu nedenle Cumhuriyetimiz bu aziz devletin sonsuza kadar var olmasının da güvencesidir. Etnik kökeni inancı yaşama biçimi ne olursa olsun her Türk vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti Devletine sadakatle bağlıdır. 'Türk milleti, tek devlet tek bayrak tek millet ve tek vatan' inancıyla bu değerlerimize her zaman olduğu gibi güçlü bir şekilde sahip çıkacak bundan sonrada sahip çıkmaya devam edecektir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti her alanda dev atılımlar ve büyük yatırımlar yaparak bölgesindeki tüm olumsuz gelişmelere karşın siyasi ve ekonomik açıdan elde edilen istikrar ve güvenle, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe güvenle ve emin adımlarla ilerlemektedir. Devletimiz, demokrasi, insan hakları, bilim, eğitim sanayi, sağlık ve ulaştırma gibi birçok alanda çok önemli mesafeler kat etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gücüne güç katarak daha ileri hedeflerine ulaşmak için milletinin güçlü desteği ile bundan sonra da durmadan ve yılmadan ilerlemesine devam edecektir" diye konuştu.

Çetinbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletine vizyon olarak hedef koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak idealiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, her alan daha güçlü bir devleti olması yolunda var güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.(EFE)