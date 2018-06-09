Ama bakın muhalefet partilerine, sanki sistem değişmemiş gibi devam ediyorlar. Sistem değişti, parlamenter sistem artık tarihe karıştı, yeni sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" dedi.

Yenidoğan Mahallesi’nde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılış töreninde konuşan Tan, 24 Haziran’ın, ülke tarihi bakımından son derece önemli bir milat olduğunu bildirdi.

Tan, bugüne kadar önce parlamentonun, sonra parlamento içinden hükümetin çıktığına değinerek, "Ya tek başına ya da koalisyonlu hükümetler çıkıyordu. Türk halkının sandıkta doğrudan hükümetlerini seçme hakkını bu anayasa vermiyordu. Şimdi ilk defa 24 Haziran’da Kütahyalılar olarak sandığa gideceğiz hem milletvekillerini doğrudan seçeceğiz hem de Türkiye’yi yönetecek, hükümeti kuracak cumhurbaşkanını doğrudan seçeceğiz. Hem hükümeti hem de meclisi doğrudan seçeceğiz" ifadesini kullandı.

Açılış törenine AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekili adayları Ceyda Çetin Erenler ve Mustafa Özbey ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz da katıldı. (EFE)