Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 12:27

Milletvekili Ahmet Tan: 24 Haziran, ülke tarihi bakımından son derece önemli bir milattır

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, 24 Haziran’daki seçimle sistemin değişeceğini belirterek, "Sistem değişti, bizim 24’ünde yapacağımız seçim, değişen sistemi, kurallarıyla teşkilatlarıyla, kurumlarıyla, bir fiil resmen uygulamaya koyma seçimidir.

Milletvekili Ahmet Tan: 24 Haziran, ülke tarihi bakımından son derece önemli bir milattır

09 Haziran 2018 12:27

Ama bakın muhalefet partilerine, sanki sistem değişmemiş gibi devam ediyorlar. Sistem değişti, parlamenter sistem artık tarihe karıştı, yeni sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" dedi.


Yenidoğan Mahallesi’nde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılış töreninde konuşan Tan, 24 Haziran’ın, ülke tarihi bakımından son derece önemli bir milat olduğunu bildirdi.


Tan, bugüne kadar önce parlamentonun, sonra parlamento içinden hükümetin çıktığına değinerek, "Ya tek başına ya da koalisyonlu hükümetler çıkıyordu. Türk halkının sandıkta doğrudan hükümetlerini seçme hakkını bu anayasa vermiyordu. Şimdi ilk defa 24 Haziran’da Kütahyalılar olarak sandığa gideceğiz hem milletvekillerini doğrudan seçeceğiz hem de Türkiye’yi yönetecek, hükümeti kuracak cumhurbaşkanını doğrudan seçeceğiz. Hem hükümeti hem de meclisi doğrudan seçeceğiz" ifadesini kullandı.


Açılış törenine AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekili adayları Ceyda Çetin Erenler ve Mustafa Özbey ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz da katıldı. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
32
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç