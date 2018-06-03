Ziyarete, Çavdarhisar AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Demirel, Belediye Başkanı Halil Başer ve partililer eşlik etti.

Esnafların ve vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Milletvekili adayları Ahmet Tan ve Mehmet Kaymaz Esnaf ve vatandaşlara 24 Haziran seçimlerinin ne kadar çok önemli olduğunu anlattılar.

AK Parti Milletvekili ve Milletvekili adayı Ahmet Tan, yaptığı açıklamada, ’’ Bu seçimle, Milletimiz hem Cumhurbaşkanını hem de parlamentoya gönderecek milletvekillerini birlikte seçecektir. Bu seçimlerin en büyük özelliği millet iradesinin doğrudan sandıkta tecelli ettiği, hükümetin sandıkta kurulduğu, vesayetlerin, 15 Temmuz ve yargı darbeleri gibi alçak girişimlerin bir daha yaşanmayacağı bir seçim olacaktır. İşte bu nedenle, 24 Haziran’da sandık başına gidecek olan vatandaşlarımıza yönelik fitne unsurları devreye girmiş durumda. Fısıltı gazetesi ve sosyal medya mecraları ile “Reis’e yine oy vereceğiz ama milletvekillerine oy vermeyeceğiz” söylemlerine milletimiz kesinlikle prim vermeyecektir” ifadelerini kullandı. (YD-EFE)