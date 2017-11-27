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27 Kasım 2017 16:41

Milletvekili Ahmet Tan: Gediz’e 4 yıllık yüksekokul kazandırmak için çalışacağız

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Meslek Yüksekokuluna yaptığı ziyarette, Gediz’e 4 yıllık yüksekokul kazandırmayla ilgili çalışma yapılması durumunda bunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Milletvekili Ahmet Tan: Gediz’e 4 yıllık yüksekokul kazandırmak için çalışacağız

27 Kasım 2017 16:41


Gediz Meslek Yüksekokulu Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Erol Altıntaş ile birlikte Gediz Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, yaptığı istişarelerde Gediz ilçesine 4 yıllık yüksekokul kazandırmayla ilgili çalışma yapılması durumunda bunun takipçisi olacaklarını belirtti.


Gediz Meslek Yüksekokulu idarecileri, ziyaretlerinden dolayı Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve Gediz Meslek Yüksekokulu Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Erol Altıntaş’a teşekkür ettiler.(EFE)




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