Gediz Meslek Yüksekokulu Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Erol Altıntaş ile birlikte Gediz Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, yaptığı istişarelerde Gediz ilçesine 4 yıllık yüksekokul kazandırmayla ilgili çalışma yapılması durumunda bunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Gediz Meslek Yüksekokulu idarecileri, ziyaretlerinden dolayı Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve Gediz Meslek Yüksekokulu Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Erol Altıntaş’a teşekkür ettiler.(EFE)