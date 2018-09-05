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05 Eylül 2018 20:26

Milletvekili Ahmet Tan: "Halkın tek umudu AK Parti"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, hizmet noktasında halkın tek umudunun AK Parti olduğunu söyledi.

Milletvekili Ahmet Tan:

05 Eylül 2018 20:26


Tan, Türkiye’nin ekonomik krizle diz çöktürülmeye çalışıldığını ancak bunun asla başarılı olamayağını ifade etti.


Tan, "Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz esnaf ziyaretlerinde bir iki düşünce hasıl oldu, bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Halkımızın AK Parti’den beklentisi büyük. Hizmet noktasında tek umudu gerçekten AK Parti ve bizleriz. Teşkilat mensubu olarak hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Vatandaşlar bizi bir ve beraber görmek istiyor. Kendi aramızda nifaka, ayrımcılığa, ayrı düşecek birtakım hadiselere prim vermemizi, bir ve beraber olmamızı arzu ediyor. Ben bunu gördüm, bunu hissetim. Biz şimdi bu ekonomik krizi, dolar ve döviz hegemonyasını kırmak için milletimizden, vatandaşlarımıza birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Onlar da bize bu gezimizde siz de aranızda bir ve beraber olun, güçlerinizi birleştirin, ayrılıp parçalanmayın mesajı verdiler" diye konuştu. (EFE)




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