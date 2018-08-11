Milletvekili Ahmet Tan: Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz

Milletvekili Ahmet Tan ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Muratdağı Termal Turizm Merkezi Teras Kafe’de mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada muhtarlarla sürekli olarak irtibat halinde olduklarını söyleyen Ahmet Tan, “ Bu toplantılarla da var olan eksikliklerin giderilmesi, istek ve taleplerin bir kez daha üzerinden geçilmesi ve görüş alışverişleri anlamında önemli bir koordinasyonu sağlamış oluyoruz. Amacımız halkımıza en iyi hizmeti ulaştırmaktır” dedi.

Daha sonra söz alan Başkan Akçadurak amaçlarının Gediz’i nasıl bir adım daha ileri götürmek olduğunu belirterek,” Sorunların çözümü konusunda muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizler için önemli. Hizmetlerimizin geliştirilmesi bakımından istişare toplantımızın çok faydalı olacağına inanıyorum. İlçemiz için yapacağımız hizmetlerimiz sizlerin de katkısıyla inşallah daha da güzel olacak” şeklinde konuştu.

Muhtarların talep ve görüşlerini dinleyen Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Muratdağı Termal Kayak Merkezi ve ilçe merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmaları anlattı.

Muratdağı Teras Kafede düzenlenen toplantıya; K Milletvekili Ahmet Tan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Belediye Meclis Üyeleri Hikmet Vuran, Şerif Ahmet Demir, Mehmet Selim Şentürk ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Düzenlenen istişare toplantısının ardından Muratdağı Termal Kayak Merkezi’ne çıkılarak, incelemelerde bulunuldu.(EFE)