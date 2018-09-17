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Milletvekili Ahmet Tan: "Silahlı saldırı olayını şiddetle kınıyorum"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş’ın iş yerine yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın iş yerine yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.


Tan, yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Tan, "İl Başkanımızın iş yerine yönelik saldırıyı kınıyorum. Faillerinin yakalanması bizlere teselli olmuştur. Emniyet güçlerimiz olayı kısa sürede aydınlatacaktır. İl Başkanımız ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)

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