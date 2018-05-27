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27 Mayıs 2018 11:28

Milletvekili Ahmet Tan’dan Hisarcık-Gediz yolu müjdesi

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Hisarcık ilçesinde gerçekleştirilen 27.

Milletvekili Ahmet Tan’dan Hisarcık-Gediz yolu müjdesi

27 Mayıs 2018 11:28

Dönem Milletvekili aday tanıtım programında yaptığı açıklamada, Hisarcık-Gediz yolu yapımının 2018 yılı yatırım programına alındığı müjdesini verdi.


Milletvekili aday tanıtım programında konuşan Ahmet Tan, ” Hisarcık-Gediz arası yolunun yapımı Başbakan’ın onayını bekliyordu. Genel Müdürle görüştüm imzadan çıkmış. Artık Hisarcık-Gediz yolu yatırım programı içerisinde, Allah hayırlı mübarek etsin. Bu yolun yatırım programına alınması için arkadaşlar ve İl Başkanımız ile birlikte gayret gösterdik. Yolun yapımı seçimler sonuna kalacak, ama yatırım programına alınan bu yolun ihale safhasını takip edeceğiz” dedi.(MA-EFE)




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