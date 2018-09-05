Milletvekili Ali Fazıl Kasap: Emet, ’Gazi Emet’ olsun

Kasap, Kütahya’nın Emet İlçesinin 14 Ağustos 1921’de Yunanlılar tarafından işgal edildiğini, buna müteakip milli mücadele kahramanlarının üstün başarısı ve azmi sonucu Yunanlılara oldukça büyük kayıplar ve zayiatlar verdirildiğini hatırlatarak, Emet ilçesinin adının Gazi Emet olarak değiştirilmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

Kasap, Yunanlıların başta Kütahya ve Emet olmak üzere bölge halkına karşı giriştiği işgal girişiminin 26 Ağustos gecesi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’ye çıkarak başlattığı taarruzun ardından 30 Ağustos’ta Türk ordusunun ve milli mücadele kahramanlarının Kütahya’ya girerek vermiş olduğu destansı mücadele sonucu zaferle taçlandığını belirterek, “3 Eylül 1922 tarihi Emet’in kurtuluş günüdür. Bu süreçte ilçemiz insanları büyük kahramanlıklar göstermiş ve şehitler vermiştir. Bu nedenle her yılın 3 Eylül günü kurtuluş günü olarak kutlanmakta şehit düşen kahramanlarımız saygı ve rahmetle anılmaktadır. Bu nedenle Emet ilçemizin gazilik unvanıyla tescillenmesi şehitlerimize ve bugün yaşayan gazilerimize en güzel hediye olacaktır” diye konuştu.

Milletvekili Kasap, Emet’in öneminin ve verilen mücadelenin karşılığı olarak TBMM Başkanlığı’na vermiş olduğu kanun teklifinin yasalaşması için başta iktidar partisi Kütahya milletvekilleri olmak üzere konunun önemine dikkat çekerek destek istedi. (EFE)