Kasap, Kütahya’nın seçilmiş bir milletvekiline karşı bu şekilde bir yaklaşım içerisine giren bu zihniyeti kınadığını belirterek, “Her yıl düzenli olarak yapılan Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri bu yıl Domaniç’te gerçekleşti. Kütahya Valiliğinin organize ettiği bu programa Kültür bakanı başta olmak üzere tüm partilerin temsilcileri katıldı. Ancak muhalefet partisi milletvekili olarak ismimin anons edilmemesi tam anlamıyla bir aymazlıktı. Seçilmiş bir milletvekiline karşı hasmane bir tutum içerisine girmek gerçekten üzüntü verici. Kütahya Valiliği, ’muhalefet partisi milletvekilini anons ettirmeyerek’ acaba iktidarın valisi olduğunu mu ispatlamıştır? Buradan başta Kütahya Valiliği olmak üzere bu tarz bir yaklaşım içerisine giren herkesi kınıyorum” dedi.