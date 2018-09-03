Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 15:46

Milletvekili Ali Fazıl Kasap: "Törende ismim anons edilmedi, bu tutumu kınıyorum"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Domaniç’te düzenlenen Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri töreninde isminin anons edilmemesi üzerine programı organize eden başta Kütahya Valiliği olmak üzere organizasyon komitesini eleştirdi.

Milletvekili Ali Fazıl Kasap:

03 Eylül 2018 15:46


Kasap, Kütahya’nın seçilmiş bir milletvekiline karşı bu şekilde bir yaklaşım içerisine giren bu zihniyeti kınadığını belirterek, “Her yıl düzenli olarak yapılan Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri bu yıl Domaniç’te gerçekleşti. Kütahya Valiliğinin organize ettiği bu programa Kültür bakanı başta olmak üzere tüm partilerin temsilcileri katıldı. Ancak muhalefet partisi milletvekili olarak ismimin anons edilmemesi tam anlamıyla bir aymazlıktı. Seçilmiş bir milletvekiline karşı hasmane bir tutum içerisine girmek gerçekten üzüntü verici. Kütahya Valiliği, ’muhalefet partisi milletvekilini anons ettirmeyerek’ acaba iktidarın valisi olduğunu mu ispatlamıştır? Buradan başta Kütahya Valiliği olmak üzere bu tarz bir yaklaşım içerisine giren herkesi kınıyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç