Çalışmaların hızlı bir şekilde neticeye ulaşacağını kaydeden Erenler, "Bu hafta Zafer haftası olması sebebiyle inşallah Pazar günü Malazgirt’te kutlanan, Malazgirt zaferinin yıl dönümünü inşallah önümüzdeki hafta içerisinde Dumlupınar’da kurtuluşun vesilesi olan Zafer Bayramını hep birlikte kutlayacağız. Milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde olduğu sürece nasıl 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürttüysek Dumlupınar’da da inşallah kutlamalarımızla oradaki şehitlerimizi hep birlikte yad edeceğiz. Onlar da düşmana yalın ayak vücutlarını siper ederek bu millete sahip çıktıklarını gösterdiler. Seçimler sonrasındaki iki ayık süre içerisinde biz İl başkanımızla, milletvekillerimizle sürekli istişare halinde toplantılarımızı gerçekleştirdik. İlimizde, ilçelerimizde yapılacak hizmetler noktasında sürekli diyalog halinde olduk. Eylem planlarımızı hep birlikte masaya yatırdık. Bayramdan önceki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığımızla Sağlık Bakanlığımızı ziyaret ettik. Hem Sağlık Bakanımız hem de Sağlık Bakan yardımcımızla birlikte görüşmelerimizi yaptık. Bu noktada şehrimize gelmesi gereken öncelikli yatırımları bildirdik. Bu istişarelerimiz Milli Eğitim Bakanlığımızda da gerçekleşti. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. İlimiz merkezde gerçekleşecek stadyum öncelikli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)