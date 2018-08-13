Olaya anında müdahale edildiğini belirten Erenler, "Emet İlçemizde Emet Bor İşletme Müdürlüğünde Sülfürik asit tankında sızıntı olduğu tespit edilmiş ve konu ile alakalı ilgili müdürlüklerimiz çalışmalara başlamışlardır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün tespitine göre asit, Tankın etrafında bulunan Jeomembran tabanlı geçirimsiz alanda sızıntı göstermiş ve bu alan yağmur kanalı vasıtasıyla emniyetli kısımda kontrol edilmiştir. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemeler ve ölçümler neticesinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış oksijen miktarının normal seviyede olduğu tespit edilmiştir. Hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun diyor, olaya anında müdahale edip incelemelerini sürdüren ilgili müdürlerimize ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)