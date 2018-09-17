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Milletvekili Ceyda Çetin Erenler: "Saldırıyı kınıyorum"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş’ın iş yerine yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın iş yerine yönelik silahlı saldırıyı kınadı.


Başkan Çetinbaş ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Erenler, "Uğruna mücadele etmekten vazgeçmediğimiz ve her ne olursa olsun vazgeçmeyeceğimiz bir davamız var bizim. Bizler; sadece siyasi bir kavramın içine sığdırılamayacak kadar önemli ve ulvi bir yolun yolcularıyız. Alemi İslam için ter dökmenin, Memleketin huzur ve bekası için çalışmanın gayretindeyiz. Fikrimiz, kaygımız ve gayemiz ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşabilmesini sağlayabilmektir.Ne yazık ki bu temsilden uzak, gayri insani ve gayri ahlaki bir tutumla, İl Başkanımız Ali Çetinbaş'ın ailesinin iş yerine menfur bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bilinmelidir ki bu saldırı, temsil ettiğimiz değerlere ve bu değerler için mücadele eden herkese yapılmıştır. Gerçekleştirilen bu saldırı, birliğimizi perçinlemiş, davamıza daha da sıkı sarılmamızın gerekliliğini göstermiştir. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyor, Rabbim ıslah etsin diyorum. Başkanımıza, yakınlarına ve AK Parti ailemize geçmiş olsun" diye konuştu. (EFE)

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