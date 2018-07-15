Milletvekili İshak Gazel: 15 Temmuz Türkiye’nin en uzun gecesiydi

Sergiyi gezerek, fotoğraflarla ilgili İHA Temsilcisi Hüseyin Efe’den bilgi alan Gazel, ”Sizin nezdinizde İhlas Haber Ajansı tebrik ediyorum. Gerçekten o gece Türkiye’nin en uzun gecesiydi ve Kütahya’daki tüm yerel basın sizinle birlikte sizin vasıtanızla haber alma özgürlüğünü en zor şartlarda dahi olsa yerine getirdi. Sizler ve bütün haberciler ile bizim Kütahya’mızda İhlas Haber Ajansında muhabir olarak görev yapan bütün kardeşlerimiz aynı şekilde o gece iki vazife ifa ettiler. Birincisi darbeye karşı direniş, ikincisi de milletin göstermiş olduğu direnişi haberleştirme. Bu çok önemli idi. Darbe girişiminin olduğu esnada haber kanallarının gerçekten milletin yanında tavır göstermesi darbe girişiminin önlenmesi anlamında da bir görev ifa etti. Çünkü sizler de aynı zamanda bu darbeye karşı direnç gösterdiniz. Darbe girişiminde bulunan FETÖ örgütünün elemanları tarafından haber kanallarının, haber alma özgürlüğünün kısıtlanmaması nedeniyle milletimiz Cumhurbaşkanımızın televizyon görüntülerinden, Başbakanımızın telefon görüşmelerinden hepsinden anında haberdar oldu. Ayrıca Bahçeli’nin darbeye karşı çıkan görüşlerinden haber almış oldu. Bu da darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı. Tabi 15 Temmuz üzerinden iki sene geçti. Çok uzun bir geceydi. Ben o geceyi gerçekten Allah kalbimizden korku denilen şeyi almıştı. FETÖ’nün yapmış olduğu darbe girişimine karşı büyük bir direnç göstermiştik. Daha ilk dakikalardan itibaren darbe girişiminin olduğunu haber alır almaz hemen partimize gittik. Orada İl Başkanımızla birlikte vatandaşlarımız ile buluştuk ve meydana yürüdük. Bu olan bütün olayların hepsini sizler haberleştirdiniz o zaman ki duruşunuzu da unutmamız asla ve asla mümkün değildir. Allah bir daha böyle hainliklerle bizi karşı karşıya bırakmasın. Buradan tekrar sesleniyorum; FETÖ’nün veya Türkiye’ye üzerinde kirli emelleri olan başka çeşitli ihanet odaklarının yapmış olduğu her girişim milletimizden dönecektir. Milletimiz buna karşı en sert direnci, en sert cevabı hep verecektir. Bundan hiçbir tereddütümüz yok. 15 Temmuz’da bunu fiilen gerçekleştirdik. 15 Temmuz’un bir önemi daha var. 15 Temmuz’da vesayet odaklarının ortaya koymuş oldukları o sistematik fiilen son buldu. Bunu 16 Nisan referandumu ile aynı zamanda taçlandırdık" diye konuştu.

"15 Temmuz aynı zamanda bir işgal girişimiydi"

Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu ifade eden İshak Gazel, "Şimdi yeni bir hükümet sistemi ile ilgili 24 Haziran’da bir seçim yaptık. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk Başkanı olarak göreve başladı. Bu da vesayet odaklarının çökertilmesi anlamında büyük bir merhale idi. Bunu da milletimizin desteği sayesinde yüz akı ile hallettik. Bundan sonra bizim yapmamız gereken şey 15 Temmuz ruhuyla bu ülkenin daha da yükselmesi, daha büyük bir geleceğe sahip olması için ve çocuklarımıza daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh ve daha huzurlu bir Türkiye bırakmak için çalışmak olacaktır. Bundan da hiçbir tereddütümüz yok. Allah’ın izniyle. Türkiye’nin önü açıktır. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye bu büyük devlet olma özelliğini sonsuza kadar sürdürecektir. Çünkü bu topraklarda yaşıyor olmanın bizim üzerimize yüklemiş olduğu bir mesuliyet var. Bunu biliyoruz. Tarihin bize bırakmış olduğu bir misyon var. Bu misyona ve mesuliyete uygun bir şekilde davranmak için gece gündüz demeden çalışıyor ve çabalıyoruz. Ben bu duygularla hem sizlere teşekkür ediyorum, 15 Temmuz’u aslında salt bir darbe girişimi olarak algılamamakta lazım. 15 Temmuz aynı zamanda Türkiye’nin bir işgal girişimiydi. Bu darbe ve işgal girişimine karşı tek yürek ve tek yumruk bir şekilde bir arada olan ve dakikalar içerisinde 81 vilayetimizdeki meydanları, havaalanlarını dolduran bütün milletimize, Cumhurbaşkanımız önderliğinde büyük bir direniş gösteren, Türkiye’nin yeniden dirilişinin ve direnişini ortaya koyan bu aziz milletimize çok teşekkür ediyorum. Bu aziz Türk milletinin bir ferdi olmaktan dolayı da büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.(EFE)