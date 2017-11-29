Milletvekili İshak Gazel, yaptığı açıklamada, ”Siyaset, millet iradesinin ve demokrasinin hem tecelli ettiği hem de temsil edildiği kurumdur. Önemi buradan kaynaklanır. Siyaset nezakettir, ilke ve değer temelli yapılır. Ciddiyet, samimiyet ve sorumluluk ister. Siyasette iktidarlar kadar muhalefet de, bu ciddiyete ve milletin kendisine yüklediği sorumluluğa uygun olarak samimi davranmak zorundadır. Ancak ne yazık ki, Türkiye’de, mendil sallar gibi, elindeki kağıtları utanmadan sallayarak, ülkemizin bekasına kasteden uluslararası çevrelerin içerideki operasyon aparatı gibi hareket eden bir ana muhalefet partisi genel başkanı ve arkadaşları söz konusudur. Bu seviyesiz muhalefet anlayışı, ülkemizin ve milletimizin gündemini haksız olarak işgal etmektedir” dedi.

“Muhalefet Cumhurbaşkanını hedef alan çirkin bir iftiraya daha imza atmıştır”

Gazel, ”Ana Muhalefet lideri kaset operasyonuyla göreve gelmesinin ardından, ülkemizin gerek uluslararası platformda ve gerekse ulusal anlamda karşılaştığı her kritik meselede, gayri milli bir tavır sergileyen Ana Muhalefet lideri en son grup toplantısında, Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin bir iftiraya daha imza atmıştır. 28 Kasım 2017 Salı günü partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanımızın yakınlarının yurtdışındaki bir şirkete para gönderdiği iftirasında bulunmuş ve belge olduğunu iddia ettiği bazı kâğıtları da grup kürsüsünden göstermiştir. Kılıçdaroğlu tarafından ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir. Hakkında iftira edilen kişilerin hiçbiri tarafından, iddia edilen ülkeye, iddia edilen şirkete asla para gönderilmemiştir. Cumhurbaşkanımızın özel kalemi olduğu iddia edilen kişi de, bir iş adamıdır ve hiçbir zaman bu görevde bulunmamıştır. Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin yurtdışında ne bir banka hesabı ne de parası bulunmaktadır” diye konuştu.

“Ana Muhalefet Lideri, eğer bir nebze haysiyet sahibiyse, derhal istifa etmelidir”

Ana muhalefet liderinin eğer bir nebze haysiyet sahibiyse, derhal istifa etmesi gerektiğinin üstünü çizen İshak Gazel,” Normalde bu tarz iddia sahiplerinden, Hukukumuzun temel kaidelerinden olan "müddei iddiasını ispatla mükelleftir" kuralı gereği, elindeki belgeleri, derhal kamuoyuyla, medyayla paylaşmasını, savcılığa suç duyurusunda bulunmasını istersiniz. Ancak Ana Muhalefet lideri, "belgelerimiz sahteyse ispat edin" diyerek hem komik duruma düşmüş, hem de ülke siyasetinin seviyesini aşağılara çekmiştir. Kılıçdaroğlu ve CHP’si, başta FETÖ olmak üzere Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı lobiler ile yaptığı söylem birliğini bir adım ileriye taşımış, eylem birliğine dönüştürmüştür. Dün gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleriyle ne yapılmak istendiyse, bugün de aynı kumpas çeşitli sacayaklarıyla gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan NATO skandalı, bölgemizde yaşanan gelişmeler, döviz kurlarıyla planlanan ekonomik operasyon, Ana Muhalefet liderinin salladığı kağıt parçaları ile hedeflenenler birbirinden bağımsız değildir ve gezi olayları, 17-25 Aralık, MİT tırları ve 15 Temmuz’la hedeflenen şeyin devamıdır. Ülkemiz feraset sahibi milletimiz ve milletimizin liderimizle kurduğu güçlü bağ ile son 15 yılda üzerine oynanan tüm oyunların üstesinden gelmiş, krizlere karşı bağışıklı hale gelmiştir. Ana Muhalefet Lideri, eğer bir nebze haysiyet sahibiyse, derhal istifa etmelidir” ifadelerine yer verdi.(EFE)