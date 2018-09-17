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Milletvekili İshak Gazel: "Bu tür olaylar, Türkiye sevdalısı neferleri aslı yolundan alıkoyamayacaktır"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş’ın iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tür olaylar Türkiye sevdalısı neferleri aslı yolundan alıkoyamayacaktır" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tür olaylar Türkiye sevdalısı neferleri aslı yolundan alıkoyamayacaktır" dedi.


Saldırganların adalet önünde hesap vereceğini belirten gazel, "Kıymetli Başkanımız Ali Çetinbaş'a bu menfur saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Saldırının faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden hiç şüphemiz yok.Bu tür saldırıların Türkiye sevdalısı neferleri yolundan alıkoyamayacağının altını bir kez daha çiziyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)

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