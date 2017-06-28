Milletvekili İshak Gazel: Karalı yürüyüşümüz devam edecek

Bayramlaşma sonrası bir konuşma yapan Gazel, Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Gazel, ’’200 yıldır İslam alemine uygulanan sistemli sömürünün sona ermesi için mücadele eden bir Cumhurbaşkanımız var. 16 Nisan’da milletimiz vermiş olduğu kararla uluslararası emperyalizmin tekerine çomak sokmuştur.Bundan sonrada Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı yürüyüşüyle palanlarını bozmaya devam edeceğiz. Evrensel bir adalet sistemini getirmek için çalışıyoruz. Türkiye bu anlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ’dünya beşten büyüktür’ diyen lideriyle mesajını açıkça vermiştir. Ramazan ayı içerisinde Bosna Hersek ziyaretimde gördüğüm Türkiye sevgisini anlatmam kelimelere sığmaz.Bu coğrafyalar zaten bizim olan coğrafyalar. 200 yıldır uygulanan sistemli çalışmalarla hainler bizi bu coğrafyalardan uzaklaştırdılar. Aynı şekilde Halep. Ama Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyaya açıkça mesajını veriyor. Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değildir. Ramazan ayı dünya Müslümanlarını bütünlük içinde düşünmek için bize bir fırsattı. İbadetlerimizi yaparken dünya Müslümanlarını da düşündük. Rabbim dualarımızı kabul etsin" dedi.

Gazel, konuşmasının devamında ’’Dolayısıyla 15 Temmuz’da sokaklara çıkarak ülkeyi işgal etmeye çalışanlara dur deyip kahramanlık destanı yazan ve Başkomutanımıza, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkarak büyük bir duruş gösteren siz değerli milletimize saygılarımı sunuyorum.Bu milletin her bir ferdinin ayağının tozunun toprağı olmak bizim için bir onur, bir gurur vesilesidir’’ ifadelerini kullandı.

Milletvekili İshak Gazel’in Altıntaş Ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram ve Belediye Başkanı Ferit Karabulut hazır bulundu. (YD-EFE)