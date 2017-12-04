AK Parti Altıntaş İlçe Danışma Meclisi Toplantı’na katılan Gazel, CHP’nin Türkiye’nin karşıtı güçlerin aparatı haline geldiğini kaydetti.

Gazel, "Önümüzdeki süreç içerisinde 2019 seçimlerine gireceğiz. Bu seçimler hem Türkiye açısından hemde bizim açımızdan oldukça önemli. Bizim Cumhurbaşkanımızı ve çoğunluğu sağlayacak Milletvekili sayımızı sağlamak için ilçe teşkilatlarımıza büyük görevler düşüyor. İlçe teşkilatlarının önemli iki görevi vardır. Birincisi kaç tane mahalle varsa, kaç tane köy varsa teşkilatlanmak ve bu teşkilatların koordineli çalışmasını sağlamak lazım. Benim bu konuda Altıntaş İlçe Teşkilatımızın çalışacağından en ufak bir endişem yok. İkinci görev ise sandıklara sahip çıkmaktır. Bizim zaten teşkilat şemamızda sandık yönetim kurulu vardır. Burada amaç sandıklara sahip çıkıp oy kaybını önlemektir. Bugün AK Partiye verilmiş her bir oy, uluslararası emperyalist güçlere karşı atılmış bir tokattır. AK Partiye verilen her oy, nerede bir mazlum varsa ona sahip çıkmaktır. Bakın bugün Amerika’da bir dava devam ediyor. FETÖ mensubu savcı ve hakimlerin yürüttüğü dava. 17-25 Aralık darbe girişiminde yapamadıklarını, farklı oyunlarla yapmaya çalışıyorlar. Uluslararası arenada Türkiye’yi küçük düşürmeye çalışanlar başaramayacaklar. Amerika’da dava başladığı andan itibaren, Türkiye’de birileri, eline tutuşturulan kağıtlarla yalan, iftira ve hakaretle ağız ishaline yakalanmış biri gibi, sözde siyaset yapıyor. Türkiye’de çok net bir gerçek vardır, Ana muhalefet sorunu. Bunların hiç bir zaman memleket için ürettikleri tek bir proje yoktur. İşleri güçleri yalan ve iftiradır. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli hukuki süreci başlatmış ve tazminat davasını açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazi Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisinin yalanlarıyla meşgul edilmemelidir. Eğer bir nebze haysiyet sahibiyse Ana Muhalefet Lideri, derhal istifa etmelidir. CHP Türkiye karşıtı güçlerin operasyon aparatı haline gelmiştir. Biz bu durumu gerçekten üzüntüyle karşılıyoruz. Ama bu millet herşeyin farkındadır. Gereken cevabı yine sandıkta çok net bir şekilde verecektir’’ diye konuştu.

Danışma Meclisi Toplantısı’na, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. (EFE)