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09 Ağustos 2018 16:58

Milletvekili ve Daire Başkanı, Gediz Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde incelemelerde bulundu

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanı Emin Şimdi ile beraberindeki heyet Gediz Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Milletvekili ve Daire Başkanı, Gediz Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde incelemelerde bulundu

09 Ağustos 2018 16:58


Türkiye’nin 22. Kayak Merkezi olan Muratdağı Termal Turizm Merkezi’ndeki incelemelere; Milletvekili Ahmet Tan, Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanı Emin Şimdi, Kaymakam Muhammet Önder, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Cihan Köse, İlçe Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın ve daire amirleri katıldı.


Türkiye’de hem kayak sporu hem de termal sıcak su bakımından zengin olan Ege bölgesinin en yüksek dağı, Gediz ilçesinin gözbebeği Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde incelemelerde bulunan Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanı Emin Şimdi ve beraberindeki heyet 2 bin 320 metre yüksekliğe sahip Muratdağı’nın bin 450 metrede bulunan Sarıçiçek Yaylası Gölyeri ile Tahtaoluk mevkileri arasındaki Termal Kayak Merkezi Tesislerinde yeni yapılacak olan piknik alanları hakkında istişarelerde bulundular.(EFE)




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