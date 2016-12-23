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23 Aralık 2016 12:23

Milletvekillerinden karayolu çalışmaları bilgisi

Milletvekillerinden karayolu çalışmaları bilgisi

23 Aralık 2016 12:23

AK Parti Kütahya milletvekilleri, il genelinde yürütülen yol çalışmalarıyla ilgili kamuoyuna bilgi verdiler.
AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Mustafa Şükrü Nazlı, Ahmet Tan ve Vural Kavuncu, karayolu çalışmalarıyla ilgili ortak basın açıklaması yaptılar.
Yapılan yazılı açıklamada, "Simav ilçemizin önemli bağlantı yollarından olan Dağardı yolunda çalışmalar devam ediyor. Simav-Dağardı-Balıköy-Harmancık Yolu toplam 90 kilometre uzunluğunda olup Simav ilçemizi Balıköy-Harmancık üzerinden Bursa’ya bağlıyor. Hemşehrilerimizin Bursa’ya gitmek için tercih ettikleri bu yol aynı zamanda Dağardı köylerine ulaşım sağlayan grup köy yolumuz olma özelliğini taşıyor.2013 yılı Ağustos ayında projelendirilen ve çalışmalara başlanan yolumuzun Naşa-Simav arasında bulunan 8,5 kilometrelik kısmında çalışmalar tamamlanmıştı. Daha önceden Dağardı- Harmancık arasında bulunan 7,4 kiloketre uzunluğundaki yolumuzda da iyileştirme yapılmak suretiyle yolumuzun 16 kilometrelik kısmı yapılmış oldu. Bu yılın yatırım programında yer almamakla birlikte yolun önemi nedeni ile Karayolları Genel Müdürümüzden öncelikli olarak talepte bulunduk. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ek ödenek ile geçtiğimiz aylarda yolun 57. ile 67. kilometreleri arasında 10 kilometrelik kısmının daha ihalesinin yapılmasına karar verildi. İhaleyi alan yüklenici firma (ME-YU) ile sözleşme imzalandı 30 Kasım 2016 tarihinde işyeri teslimi yapıldı. 11 milyon 543 bin Liraya mal olacak bu kısmın 23 Temmuz 2018 tarihinde bitirilmesi için yüklenici firmaya süre verilmiştir. Yolun eksik kalan kısmının da yatırım programına alınmasını Karayolları Bursa Genel Müdürlüğümüzden takip edeceğiz.Yine Simav, Hisarcık ve Emetli hemşehrilerimizin beklentisi olan Simav-Hisarcık ilçelerimiz arasındaki yolun 20 kilometrelik kısmı daha önceden yapılmıştı. Yolumuzun kalan 10 kilometrelik kısmının ise Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapım işinin ihalesi 15 Aralık 2016 tarihinde yapıldı. Değerlendirme süreci devam eden ihalenin yüklenicisi belli olunca burada da hızlı bir şekilde yolun yapımına başlanacak. İlimizde ki diğer karayolları ile ilgili olan projelerimizi de takip ediyor ve onlardan da en kısa sürede sonuç alıp ilimiz için yatırıma dönüşmesine gayret gösteriyoruz.Kütahya milletvekilleri olarak yollarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, hemşerilerimizin aşırı hız yapmaması ve trafik kurallarına uymaları konusunda gerekli özeni göstermelerini diliyor, kazasız günler temenni ediyoruz" denildi. (EFE)



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