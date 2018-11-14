Milli atlet Cihat Ulus, iki yıllık sakatlığının ardından Balkan şampiyonu oldu

Kütahya'da milli atlet Cihat Ulus, iki yıl süren sakatlığın ardından Romanya'da düzenlenen 62. Balkan Kros Şampiyonası'ndan şampiyon olarak döndü.

Milli atlet Cihat Ulus, Romanya'da düzenlenen ve 8 ülkeden 200'ün üzerinde sporcunun katıldığı 62. Balkan Kros Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu oldu. Uzun süre antrenman yapamayan Ulus'un şimdiki hedefi ise Hollanda'daki Avrupa Şampiyonası'nda al bayrağı dalgalandırmak. Sakatlığından sonra yarışlardan ve antrenöründen ayrı kaldığı için Kütahya'ya taşındığını söyleyen Cihat Ulus, "Kütahya'da mutluyum, Kütahya bir sporcu şehri. Bunun içinde Balkan Şampiyonası'na güzel hazırlandım. Şimdi sıra 9 Aralık'ta Hollanda'da düzenlenecek olan Avrupa Kros Şampiyonası var. İnşallah orada da ferdi ve takım olarak şampiyon olup, ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracağız” dedi.

10 bin metrede geçtiğimiz hafta Romanya'da Balkan şampiyonu olan Ulus, “Her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim Dünya Şampiyonası'na ve Olimpiyatlara katılmak ve madalya almak. İnşallah bu hayalime ve hedefime ulaşırım. Yapılamayacak hiç bir spor yok, sporcu olmak çok güzel bir şey. Günümüzdeki gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarmak için ise ailelerden ricam çocuklarını spora yönlendirsinler. Ülkemizde bir çok spor var. Her genç kendine bir hedef koysun. Muhakkak ulaşabilecekleri bir hedef olur” diye konuştu.