Minik Muhammed Faruk yaşam mücadelesini kaybetti

Kütahya’da, kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Muhammed Faruk Kahraman, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kütahya'da, kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Muhammed Faruk Kahraman, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 5 Ekim günü Erol Ö. yönetimindeki 34 SY 9084 plakalı otomobil ile A.Ş.'nin kullandığı 43 AE 190 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi Adiller Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 43 AE 190 otomobil, kaldırımda yürüyen 80. Yıl Özel İdare İlkokulu öğrencileri 8 yaşındaki Muhammed Faruk Kahraman ve 10 yaşındaki Aşkın Ege Öztürk'e çarptı.
Kazada yaralanan öğrenciler, 112 acil servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kahraman, 10 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Erol Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (EFE)