Minik öğrenciler ilk kez tiyatro izlemenin heyecanını yaşadılar

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Anaokulu öğrencileri hayatlarında ilk kez tiyatro izlemenin heyecanını yaşadılar.

Gölge tiyatroları tarafından müzik eşliğinde "sihirli oyuncak" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Pazarlar Anaokulu öğrencileri tiyatro etkinliğinde doyasıya eğlendi. Okulun konferans salonunda yapılan tiyatro gösterisine Okul Müdürü Hüseyin Coşar, öğretmenler ve minik öğrenciler katıldı.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili bilgi veren Pazarlar Anaokulu Müdürü Hüseyin Coşar, "2018/2019 eğitim öğretim yılı için planlanan tiyatro etkinliklerinin ilki olan sihirli oyuncak tiyatro gösterisi çocuklarımıza izletildi Birkaç saatlik zaman dilimi içerisinde çocuklara farklı dünyaların kapılarını açan, onların kaliteli vakit geçirebilmelerine olanak sağlayan tiyatrolar, bu yönüyle anne-babaların da okul öncesi eğitimcilerinin de etkinlik listelerinin her zaman başını çekmektedir.bu nedenlerden dolayı bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Her şey çocuklarımız için.

İlk kez tiyatro izlemenin tadını çıkaran minik öğrenciler, tiyatroyu çok sevdiklerini belirterek bir daha izlemek istediklerini ifade ettiler.(MB-EFE)