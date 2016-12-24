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24 Aralık 2016 12:21

Minik öğrenciler Tavşanlı’dan Halep’e gönül bağı kurdu

Minik öğrenciler Tavşanlı’dan Halep’e gönül bağı kurdu

24 Aralık 2016 12:21

Kütahya’nın Tavşanlı İlçesinde minik öğrenciler Halep için harçlıklarını gönderdiler.
Tavşanlı Kavaklı Merkez Kuran Kursu’nun minik öğrencileri Tavşanlı’dan Halep’e gönül bağı kurdu. Minik öğrenciler harçlıklarıyla biriktirdikleri paraları Halep’teki çocuklara gönderilmek üzere ilçe müftülüğüne gitti.
Tavşanlı İlçe Müftüsü Mecit Amil, Halep’e yardım eden minik öğrencileri makamında kabul etti. Müftülük makamında minik öğrencilere çikolata ikram edildi.
Müftü Mecit Amil, harçlıklarıyla yardımı Tavşanlı Asri Mezarlık altında bulunan Tavşanlı Merkez Kuran Kursu minik öğrencilerin yaptığını söylerken, Kuran kursunda toplam 28 minik öğrencinin eğitim aldığını aktaran Amil, 35 tane de hafızlık yapan öğrencilerinin olduğunu kaydetti.
Amil, “Burada okuyan öğrencilerimiz Halep’te yaşanan dramı görmüşler, kendi iç dünyalarında depreşen duygularını kumbaralarında topladıkları parayla taçlandırmışlar. Tavşanlı’dan Halep’e gönül bağı, biz buna bir hadisle ‘müminin kalbinden müminin yol vardır’ diyoruz. 4-6 yaş yavrularımızın kalbinden Halep’teki yavrularımızın kalbine bir yol kurulmuş, onun sembolü de kumbaradaki paralar.” dedi. Daha sonrasında minik öğrenci Murat Demir, Halep’te yaşayan çocukların aç kaldıklarını, su içemediklerini söyledi. Demir, “Halep’teki çocukların hiçbir şeyleri yokmuş.” dedi.
Daha sonrasında minik öğrenciler 4 gün içinde harçlıklarıyla biriktirdikleri 400 TL’yi Halep’e göndermek için İlçe Müftüsü Mecit Amil’e teslim etti. (Tİ - EFE)



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