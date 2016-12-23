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23 Aralık 2016 18:03

Minik öğrencilerden Halep için duygulandıran yardım kampanyası

Minik öğrencilerden Halep için duygulandıran yardım kampanyası

23 Aralık 2016 18:03

Kütahya Müftülüğü Fuat Paşa 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu öğrencileri tarafından, aylardır abluka altında bulunan Halep kentinde savaşın acımasız yüzüyle karşı karşıya kalmış masum insanlar ve çocuklar için örnek bir yardım kampanyası düzenlendi.
Kur’an Kursu’nun öğrencileri Ayşe Berra Özcan (5), Ali Emre Kara (5), Halil Karaca (4) ve Elif Yiğit (5), ders için yaptıkları kumbarada biriktirdikleri 268,5 TL’yi, Diyanet Vakfı’nın organize ettiği ’Halep’te insanlık ölmesin’ kampanyasına bağışladılar.
Öğrenciler, Kur’an Kursu öğreticisi Hatice Zeybek ile birlikte biriktirdikleri 268,5 TL’yi, İl Müftü Vekili Veysel Kükrek ve Müftü Yardımcısı Ali Osman Orum’a teslim ettiler.
Bu arada, ’Halep’te insanlık ölmesin’ kampanyası çerçevesinde bugüne kadar 174 bin TL’si il merkezi olmak üzere, Kütahya il genelinde toplam 367 bin TL nakdi yardım toplandığı belirtildi. (EFE)



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Toplam Yorum (1)

  • ali osman yazar : 23 Aralık 2016, Cuma 23:31
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    Kütahya li minikleri ve hocalarını bu çok hoş hizmetlerinden dolayı kutluyorum.
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