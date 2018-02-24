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24 Şubat 2018 14:11

Minik öğrencilerden Mehmetçiklere dua etti

Kütahya’nın Simav ilçesindeki tüm okullarda, ’Zeytin Dalı Operasyonu’ için toplu dualar edildi.

Minik öğrencilerden Mehmetçiklere dua etti

24 Şubat 2018 14:11


Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nun zaferle sonuçlanması için, ülke genelinde dualar edilirken, Simav’ın tüm okullarındaki minik öğrencilerin de elleri Mehmetçik için semaya açıldı.


Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Türk milletinin tek yürek olduğu bu günlerde, öğrencilerin toplu olarak dua etmeleri karşısında duygulu anlar yaşadıklarını ifade etti.


Kahraman Türk askeri için dua eden minik öğrenciler, yaşlarının küçük olmasına rağmen kalplerinin büyük ve kahraman Türk askerinin yanında olduğunu söylediler. (MEİ-EFE)




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