Minik öğrencileri palyaço kılığına giren Sınıf Öğretmeni karşıladı

sınıf öğrencilerinin okul kaygılarının giderilmesi ve okula alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya koyulan ’uyum programı’ kapsamında okula gelen minikleri palyaço kılığına giren Sınıf Öğretmeni Yusuf Kelek karşıladı.

Uyum programının başlaması nedeniyle Atatürk İlkokuluna gelecek minik öğrencileri karşılamak amacıyla palyaço kıyafeti temin eden okul idaresi erkek palyaço bulamayınca bu görevi Sınıf Öğretmeni Yusuf Kelek üstlendi.

Palyaço kıyafetini giyerek bayan palyaço ile birlikte okul bahçesinde öğrencileri balonlarla karşılayan Yusuf Kelek, okul kaygılarını azaltmak ve okulu sevdirmek amacıyla miniklere müzik eşliğinde jimnastik hareketleri yaptırdı ve onlarla bir süre sohbet ederek heyecanlarını yenmelerine yardımcı oldu.(MA-EFE)