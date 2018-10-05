Minikler Hisarcık'taki Bor Tesisleri'ni gezdi

Hisarcık Atatürk İlkokulu öğrencileri, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık Konsantratör Tesisleri'ni gezdi.

Öğretmenleri Semra Bülbül ve Yusuf İzzettin Kelek nezaretinde Hisarcık Konsantratör Tesislerini ziyaret eden 4. Sınıf öğrencileri Baş Mühendis Emre Özen rehberliğinde açık işletmeyi gezdiler. Mühendis Özen, bor madeninin çıkarıldığı alan ile tumba sahası arasında öğrencilere bor madeninin üretim aşamaları ve önemi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Öğrenciler görevli personele bor madeni ve işletme ile ilgili sorularını yönelttiler.

Gezi sonunda öğrencilere ikramda bulunuldu.