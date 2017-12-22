Minikleri gülme krizine sokan deney

Okul Öncesi Öğretmeni Hatice Taşkın Özen’in Emet Bor İşletmesinde Maden Mühendisi olarak çalışan eşi Emre Özen, ’Fildişi Macunu’ deneyi için mezürü içine 250 mililitre hidrojen peroksit koyarak içine köpürmede yardımcı duş jeli ve renk vermesi için gıda boyası ilave etti. Tepkimeyi hızlandırması için ise katalizör olarak potasyum iyodür ekleyerek sabun köpüğü ve ısınmış oksijen gazı elde etti. Karışım sonrası havaya yükselen köpüğü gören çocuklar önce çok şaşırdı, daha sonra ise dakikalarca kahkaha attılar. Bu arada kendini kaybeden bazı miniklerin yere yatarak güldükleri görüldü.

Okul Öncesi Öğretmenleri Hatice Taşkın Özen, çocukların köpükle eğlenerek, kimyasal deney yapmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.(MA-EFE)