Miniklerin gösterisi velileri mest etti

12 Kur’an kursundaki 14 ana sınıfında eğitim gören 4-6 yaş arası 207 çocuğun ortaklaşa hazırladıkları sene sonu etkinlikleri büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşan Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, “Bizler bu Kur’an kurslarımızı çok önemsiyoruz. Bu yavrularımız her geçen gün sayıları artan bu Kur’an kurslarımızda pek çok şeyi öğrendiler. Öncelikle Kur’an-ı Kerimi, harfleri, dini bilgileri öğrendiler. Yavrularımız bunların yanı sıra başka güzellikler de öğrendiler. Ahlaki erdemleri, anne babaya, bütün kainata karşı sevgi ve merhameti öğrendiler. Yavrularımız burada elif ba’yı öğrendikleri gibi Allah’a ibadet etmenin güzelliklerini öğrendiler. Amacımız, Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyen herkese ulaşmak. Her bir kardeşimize İslam’ın güzelliklerini ulaştıralım istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda ilimizde her geçen gün Kur’an kurslarımızın sayısı artmakta. İlimizde sadece 4-6 yaş grubumuza hizmet veren 14 Kur’an kursumuz bulunmakta. Bu anlamda bize destek veren yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, anasınıfı çocuklarının yapmış oldukları gösteriler karşısında duygulandığını belirterek, “Geçmişte, bırakın bu tür salonları küçücük sınıflarda bile bu etkinlikleri yapmak mümkün değildi. İnsanları kendi dininden, değerlerinden, medeniyetinden uzaklaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama hamdolsun ki bu millet bu değerlerinden ve geçmişine sahip çıkmaktan asla vazgeçmedi. Gelinen noktada bu salonları bu şekilde doldurmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yıl sonu gösterilerine; AK Parti Kütahya Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Kütahya İl Müftü Yardımcıları Mehmet Arslaner, Mehmet Uzunca ve Veysel Kökrek ile Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. (EFE)