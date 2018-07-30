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30 Temmuz 2018 14:14

Mithatpaşa Caddesi yenileniyor

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Mithatpaşa Caddesi’nde devam eden yol çalışmaları, kaldırım yenileme ve su kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Mithatpaşa Caddesi yenileniyor

30 Temmuz 2018 14:14


Kütahya Belediyesi’nin Mithatpaşa Caddesinde çeşitli nedenlerle deforme olan yollardaki yenileme, su kanalizasyon ve kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Saraçoğlu, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.


Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarımızda sohbet eden Saraçoğlu, "Amacımız hemşehrilerimizin hayat standardını yükselterek en iyi hizmeti sunmaktır. Mithatpaşa Caddesi ve şehrimizin farklı bölgelerinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yollardaki bakım ve onarım çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Çalışmalarımız sırasında bölgedeki esnaf ve vatandaşlarımızın hoş görüsünden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Saraçoğlu’nun inceleme gezisine Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli ve birim müdürleri eşlik etti. (EFE)




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