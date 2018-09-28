Mobil Sağlıklı Yaşam aracı Hisarcık'ta öğrencilerle ve halkla buluştu

Sağlık Bakanlığı tarafından 'Ulaşılacak her yere ulaşma' sloganıyla Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Sağlıklı Yaşam Aracı Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde öğrenci ve halkla buluştu.

Öğrencilerin sağlıklı beslenme, hijyen hareketli hayat, ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla Atatürk İlkokulu bahçesine konuşlanan Mobil Sağlıklı Yaşam Aracında Hisarcık İlçe Hastanesi personeli Ebe Gülcan Ergin ve Menekşe Betül İnkaya nezaretinde öğrencilere kişisel temizlik, tuvalet temizliği, el yıkama ve diş temizliği konularında çeşitli animasyon ve çizgi filmler izletildi. Şarkılar eşliğinde sağlıklı yaşam kuralları anlatıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Sağlıklı Yaşam Aracında sağlık personeli tarafından halka kanser tarama tüpü ve bilgilendirici pek çok materyal dağıtıldı. Ayrıca tansiyon ve kan çekeri ölçümü yapılarak riskli grupta olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Yetkililer, Sağlıklı Yaşam Aracının peyderpey ilçeye gelerek öğrencilerle ve halkla buluşmaya devam edeceğini belirttiler. (MA)-EFE)