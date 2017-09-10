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10 Eylül 2017 20:57

Modifiye tutkunları Kütahya’da buluştu

Türkiye’nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları Kütahya’da buluştu.

Modifiye tutkunları Kütahya’da buluştu

10 Eylül 2017 20:57


Kütahya Belediyesi fuar alanında düzenlenen "6. Modifiye Otomobil ve Modifiye Etkinliği" yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, burada modifiye araçlarını tanıtıp, yarışmalara katıldılar. Etkinlik kapsamında "desibel", "basıklık" ve "en güzel modifiye araç" kategorilerinde yarışlar da yapıldı.


Etkinliği organize eden firmanın yetkililerinden Bahadır Çelik, etkinliğe İstanbul, Mersin, Bursa, Gaziantep, Aydın ve Uşak’ın da aralarında bulunduğu 30 ilden modifiye tutkunlarının 400 araçla katıldığını söyledi. Etkinliğe her geçen yıl ilginin arttığını ifade eden Çelik, düzenledikleri yarışmalar sonunda dereceye giren araç sahiplerine çeşitli hediyeler takdim ettiklerini belirtti.


Bursa’dan ekip olarak geldiklerini söyleyen Okan Baştürk ise, "Biz Kütahya modifiye fuarına her sene katılıyoruz. Biz burada yarışmalarda araçlarımız ile yarışıyoruz. Yeni insanlarla tanışıyoruz ve bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Aldığımız dereceler ile de buradan her sene kupalar ile ayrılıyoruz" diye konuştu.




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