Motosiklet hırsızları tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, motosikleti çaldıkları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutukladı.

Alınan bilgiye göre, Hanımçeşme Mahallesi Irmak Sokak üzerinde gece saat 02.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yaptıkları planlı faaliyetler kapsamında bir motosikleti iterek götürmeye çalışan 2 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine R.T. (19) ve F.Ç.'nin (19) motosikleti çalmaya çalıştığı anlaşıldı.

Her iki kişi olay yerinde bulunan polis ekipleri tarafından araştırıldığında 2 motosiklet çalmaya çalıştıkları anlaşıldı. Karakolda ifadeleri alınan kişilerin motosiklet hırsızlığı için Kütahya il merkezinden Tavşanlı ilçesin geldikleri tespit edildi.

Ayrıca kişilerin üzerinden hırsızlık eylemlerinde kullanılmak üzere tornavida, pense, bıçak, parmak izi bırakmamak için eldiven de ele geçirildi. Çalmış oldukları motosikletler sahiplerine teslim edilirken, her iki kişi de çıkarmış oldukları mahkemece tutuklanarak Tavşanlı F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.