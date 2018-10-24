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Motosiklet kontrolden çıktı: 2 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrilmesi ile 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrilmesi ile 2 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç Tavşanlı Karayolu Güney Köyü yakınlarında meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Domaniç-Tavşanlı yolu Güney Köyü yakınlarında Tavşanlı istikametine seyir halinde giden Orhan Okumuşer (43) yönetimindeki 43 HB 300 plakalı motosiklet ve motosiklette bulunan İsmail Sağlam yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Yalanan sürücü Okumuşer ve Sağlam, Domaniç 112 Acil Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. (TY-EFE)

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