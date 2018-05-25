Motosiklet sürücülerine sıkı denetim

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Ramazan ayı nedeniyle huzur ve güven ortamını sağlamak için denetimler arttırıldı.

Huzur uygulaması kapsamında halkın yoğun olduğu caddelerde ve umuma açık mekanlarda denetimler gerçekleşti.

Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde sürücü belgesi, kask ve tescil belgesi gibi konularda incelemeler yapıldı.

Ayrıca, 216 kişi üzerinde yapılan aramalarda 1 kişi aranmasının bulunmasından dolayı adli mercilere sevk edilirken, 1 kişi de yoklama kaçağı olarak yakalandı.

Trafik yönünden 28 araç kontrol edilerek toplamda 6 bin 591 TL idari para cezası uygulandı.

Motosiklet üzerinde yapılan uygulamalarda 7 motosiklete abart egzoz, sürücülerin ehliyetsiz olması nedeniyle idari para cezası uygulanarak 3 motosiklet de trafikten men edildi.

Özellikle yaşı küçük sürücülerin elektrikli bisiklet kullanırken olumsuz bir durumla karşılaşmaması için ailelerin daha dikkatli olmaları gerektiği emniyet görevlilerince uyarılarda bulunuldu. (Tİ - EFE)