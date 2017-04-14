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14 Nisan 2017 14:28

Moymulspor Bölgesel Amatör Lig’e çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kütahya Süper Amatör Liginde mücadele eden Tavşanlı Moymulspor şampiyonluk kupasını aldı.

Moymulspor Bölgesel Amatör Lig’e çıktı

14 Nisan 2017 14:28


Tavşanlı Moymulspor, 3 hafta önce Beşiktaş’ın kuruluş yıl dönümü tarihinde şampiyonluğunu ilan etmişti.


Moymulspor Kulüp Başkanı İbrahim Sarızeybek elde edilen şampiyonluk sonucu şampiyonluk kupasını doğum gününde almanın mutluluğunu şu cümlelerle ifade etti “Gerçekten çok mutlu bir gün. Doğum günümde bu mutluluğu bana yaşattıkları için sporcularıma teşekkür ederim. Bizleri 24 maçtan bu yana yanlız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar olmazsa bizler bugün burada olmayız. Bize gerçekten güven ve huzur veriyorlar. Sporcularıma da yönetici arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Herşey Moymul camiası için”


Teknik Direktör Erhan Sarıgöl ise, “Tabiki başarı kolay olmadı. Bir sezon çalışmanın getirdiği bir başarı. Zor bir süreçti, gerek futbolcular gerekse yöneti, teknik adam, taraftarımız bu işe hep beraber inandık, odaklandık ve Allah’a şükür bugüne geldik. Çok güzel bir duygu Moymulspor camiasına hayırlı olsun başarıların devamını diliyoruz“ dedi.


Şampiyonluk gecesinde yöre sanatçıları Saruhan Kardeşler sahne alarak taraftarları coşturdu. (Tİ - EFE)




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