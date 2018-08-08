Moymulspor iddialı başladı

Moymulspor’da ilk antrenmanlarına Moymul Ovası’nda bulunan sahada başladı.

Teknik sorumlu İlker Özlüsoylu gözetiminde antrenmanlara başlayan Moymulspor’da morallerin yüksek olduğu gözlendi.

İlk olarak takım bir araya gelerek iyi bir sezon için güzel temennilerde bulunularak dua edildi.

Daha sonra Moymul Ovasındaki sahada antrenmana ısınma ve çift kale maç ile devam edildi.

Teknik Direktör İlker Özlüsoylu antrenman sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Bugün sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdik. Hayırlısı ile 2018 - 2019 Süper Amatör Lig sezonumuzu açtık. Güzel ve keyifli bir çalışma idi. Oyuncularımızın durumları keyifleri son derece iyiydi. Henüz futbolcuların tamamı yanımızda değil ve 2-3 oyuncu ile de transfer görüşmesindeyiz. Lige hem renk katmak hem de futbolun güzel yönlerini ortaya çıkarmak için yarışacağız. Tüm takımlarımıza da kazasız ve sakatsız bir sezon dileriz. İnşallah bizler için de yolun sonu şampiyonluk olur"

İlk antrenmanda Moymulspor takım yönetimi de futbolcuları yalnız bırakmadı. (Tİ - EFE)