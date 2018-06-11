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11 Haziran 2018 11:26

Moymulspor’da Sarızeybek güven tazeledi

Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Moymulspor’un kulüp başkanlığına, yeniden İbrahim Sarızeybek seçildi.

Moymulspor’da Sarızeybek güven tazeledi

11 Haziran 2018 11:26


Moymulspor’un olağanüstü kongresinde kulüp başkanlığına tek liste ile giren İbrahim Sarızeybek yeniden seçilerek güven tazeledi.


Moymul Mahallesi Balıklı aile çay bahçesinde yenilenen kulüp binasında düzenlenen kongreye katılan delegelerin tamamının oylarını alan Sarızeybek, başkanlığa getirildi.


Sarızeybek, kongre sonrası yaptığı açıklamada, kendisi ve yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarına destek veren tüm üyelere teşekkür etti.


İbrahim Sarızeybek başkanlığında yeni yönetimde şu isimler yer aldı: " Engin Kayacık, Sedat Eren, Timuçin Danışman, Ömer Külcü, Hüseyin Topuz, Abdullah Keskin, Orhan Şenyıldız, Hakkı Erten, Murat Güneş, Kadir Ceylan" (Tİ - EFE)




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