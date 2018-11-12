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Mücahit için kök hücre bağışçısı seferberliği

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 6 yaşındaki lösemi hastası bir çocuğu kök hücre bağışçısı bulunması için kampanya başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 6 yaşındaki lösemi hastası bir çocuğu kök hücre bağışçısı bulunması için kampanya başlatıldı.


İlçeye bağlı Opanöz köyünde yaşayan 6 yaşındaki lösemi hastası Mücahit Ertürk'e ve diğer hastalar için kök hücre bağışçısı bulunmasına destek amacıyla Türk Kızılay'ı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bağış aracı hizmete sunuldu.


Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Kazanım Yetkilisi Nejdet Ayduran, kök hücre bağışının sanıldığı gibi zor ve ağrılı olmadığını belirttti. Ayduran, "Kök hücre bağışı ağrılı bir bağış değildir. 3 tüp kan örneği verilerek kayıt oluşturuyoruz donerlerimizin. Daha sonra uyum halinde 5 günlük aşı yöntemi ile kan bağışı şeklinde kök hücre alımı gerçekleşiyor. Bizim isteğimiz bağışçı adaylarının eşleşme durumunda umut oldukları hasta için vazgeçmemeleridir. Kök hücre alımı basit ve halsizlik burun akıntısı gibi geçici etkiler görülebiliyor. Yapılan işlem sonunda normal hayata anında dönülüyor" diye konuştu.


Türk Kızılay'ı Tavşanlı Şube Başkanı Osman Oral ve Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Kazanım Yetkilisi Nejdet Ayduran da kök hücre bağışının birçok hayatı kurtarabileceğini dile getirerek, Tavşanlı halkına duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler. (Tİ - EFE)

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