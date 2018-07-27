Müdür Akbulut: Sosyal aktiviteler aralıksız devam edecek

Kütahya’da bulunan çocuklara yönelik Şeker Park Eğlence merkezinde doyasıya eğlenen Kur’an öğrenen minik kursiyerlerin gezisi sinemada izledikleri film ile sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut, yaptığı açıklamada, ’’Kursiyerlerimize yönelik düzenlenen sosyal aktiviteler aralıksız devam edecek. Kurs süresince sadece sınıfa bağlı kalınmayıp, geziler, sinema gösterimleri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize yemek ikramında bulunuyoruz’’ dedi.

Düzenlenen geziyle doyasıya eğlenen minik kursiyerler, kendilerine böyle bir fırsat sunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut’a teşekkür etti. (YD-EFE)