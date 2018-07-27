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27 Temmuz 2018 12:56

Müdür Akbulut: Sosyal aktiviteler aralıksız devam edecek

Altıntaş Halk Eğitimi Merkezine devam eden 21 minik kursiyere sosyal aktiviteler kapsamında Kütahya gezisi düzenlendi.

Müdür Akbulut: Sosyal aktiviteler aralıksız devam edecek

27 Temmuz 2018 12:56


Kütahya’da bulunan çocuklara yönelik Şeker Park Eğlence merkezinde doyasıya eğlenen Kur’an öğrenen minik kursiyerlerin gezisi sinemada izledikleri film ile sona erdi.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut, yaptığı açıklamada, ’’Kursiyerlerimize yönelik düzenlenen sosyal aktiviteler aralıksız devam edecek. Kurs süresince sadece sınıfa bağlı kalınmayıp, geziler, sinema gösterimleri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize yemek ikramında bulunuyoruz’’ dedi.


Düzenlenen geziyle doyasıya eğlenen minik kursiyerler, kendilerine böyle bir fırsat sunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut’a teşekkür etti. (YD-EFE)




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