sınıf öğrencilerine mezuniyet ve sınav öncesi moral ve motivasyon için Çanakkale gezisi düzenlendi.

Aslanapa Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ’’8. sınıf öğrencilerimize mezuniyet ve sınav öncesi moral ve motivasyon için düzenlediğimiz Çanakkale gezisi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlerimiz, vatanımızın bir karış toprağı için canını veren kahraman Türk askerimizin vermiş olduğu mücadelenin en iyi anlatıldığı, destanlar yazılan Çanakkale’yi gördüler. Hepsinin gözleri pırıl pırıl, heyecan dolu. Türk tarihinde önemli bir yeri olan Çanakkale’nin gençlerimiz tarafından yerinde görülmesi, öğrenilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsiyoruz. Öğrencilerimizden ricam, gezdikleri yerleri ve kendilerine bu vatanın nasıl kazanıldığını anlatan rehberlerin söylediklerini arkadaşlarına ve çevresindekilere anlatmalıdır’’ diye konuştu. (YD-EFE)