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24 Kasım 2017 16:00

Müdür Cebeci: ‘Öğretmenler ülkemizin bağımsızlığının ve bütünlüğünün gizli kahramanı ve teminatıdırlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde okulları ziyaret ederek öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, “Öğretmenler ülkemizin bağımsızlığının ve bütünlüğünün gizli kahramanı ve teminatıdırlar” dedi.

Müdür Cebeci: ‘Öğretmenler ülkemizin bağımsızlığının ve bütünlüğünün gizli kahramanı ve teminatıdırlar

24 Kasım 2017 16:00


Cebeci, ”Kültürümüzde öğretmenlerimiz, anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar aziz ve muteberdir. Biz bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olacak kadar öğretmenlere kıymet vermiş bir dine, öğretmenliği peygamber mesleği olarak görmüş bir kültüre sahibiz. Karşısına çıkan tüm olumsuzluklara rağmen görevini icra eden, mesleğini yaparken çoğu zaman kendisini ve sevdiklerini ihmal eden tüm öğretmenlerimizin ve Millî Eğitim ailemizin 24 Kasım Öğretmenler Günü´nü kutluyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyor, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi ve görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum” dedi.


Öğretmenler Günü nedeniyle ilçe merkezinde ve köylerdeki tüm okulları ziyaret ederek öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, öğretmenlerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. (MA-EFE)




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