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03 Mayıs 2018 10:06

Müdür Cöre: Yapılabilecek çalışmalar için görüş alış verişinde bulunduk

Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan tüm okul müdürleri, bazı öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Kütahya Bilim Sanat Merkezi’ni ziyaret etti.

Müdür Cöre: Yapılabilecek çalışmalar için görüş alış verişinde bulunduk

03 Mayıs 2018 10:06


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Yapılan projeler, bilim sanat merkezine gidecek öğrencilerin seçilme yöntemleri ve Emet’ten daha fazla öğrenci nasıl gönderilebilir, bunun çalışmasını yaptık. Ayrıca okulun yapmış olduğu projeler ile ilgili bir sunum izledik. Emet ilçemizle işbirliği ile yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Bizler için son derece yararlı geçen sunumda emeği geçen Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Fazıl Akkoç, Psikolojik Danışman Merve Erokutan ve coğrafya öğretmeni Oktay Yıldırım’a teşekkür ediyorum’’dedi. (YD-EFE)




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