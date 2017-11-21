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21 Kasım 2017 11:14

Müdür Halil Akbulut: Kurslarımızdaki amaç meslek edindirmektir

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, ’basit nakış iğne teknikleri’ kursu açıldığı bildirildi.

Müdür Halil Akbulut: Kurslarımızdaki amaç meslek edindirmektir

21 Kasım 2017 11:14


288 saatlik ’Basit nakış İğne teknikleri kursunun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında Usta Öğretici Zeynep Çenter tarafından verileceği, hafta içi 5 gün olarak devam edeceği açıklandı.


Altıntaş Halk Eğitim Müdürü Halil Akbulut, ’’Vatandaşlarımızın meslek öğrenmesine yönelik kurslarımız aralıksız devam ediyor. Asıl amacımız düzenlediğimiz bu kurslar vasıtasıyla ilçe ekonomisine katkı sağlamak ve eğitimin yaşının olmadığını topluma göstermektir. Her yaştan vatandaşlarımız çeşitli kurslarımıza becerilerine göre katılıyor. Altıntaş halkı bu konuda oldukça duyarlı’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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