Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 12:26

Müdür Harun Çakır: "Dayanışma ruhunun geliştirilmesini amaçlıyoruz"

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Haftası kapsamında sosyal, kültürel ve sportif anlamda şölene hazırlanıyor.

Müdür Harun Çakır:

14 Mayıs 2018 12:26


19 Mayıs Gençlik Haftası sebebiyle, futbol turnuvası, masa tenisi turnuvası, ortaokullar arası futbol turnuvası , Ortaokullar arası voleybol turnuvası, Liseler Arası masa tenisi, Liseler arası badminton turnuvası,Liseler Arası dart turnuvası, İlk ve Ortaokullar arası satranç turnuvası, Lise öğrencilerimize yönelik Beslenme ve bağımlılık (sigara -madde bağımlılığı), Polislik mesleği - trafik ve terör konulu seminer düzenleneceği bildirildi.


Görüşlerini aldığımız Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Çakır ise, “Bu yıl gençlere hitap eden çok renkli bir program hazırladık. Gençlerimiz arasında birlik-beraberlik, barış, kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışma ruhunun geliştirilmesini amaçlıyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirme gayretindeyiz. Gençlerimizin bu tarz etkinlikler hazırlamaları bizi çok mutlu ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak spora ve spor kardeşliğine dair elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz" dedi.


Ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Çakır, Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenen aktivitelere her kesimin katılması ile coşkulu Gençlik Haftası yaşatmak istediklerini belirtiler.(MB-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç