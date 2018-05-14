19 Mayıs Gençlik Haftası sebebiyle, futbol turnuvası, masa tenisi turnuvası, ortaokullar arası futbol turnuvası , Ortaokullar arası voleybol turnuvası, Liseler Arası masa tenisi, Liseler arası badminton turnuvası,Liseler Arası dart turnuvası, İlk ve Ortaokullar arası satranç turnuvası, Lise öğrencilerimize yönelik Beslenme ve bağımlılık (sigara -madde bağımlılığı), Polislik mesleği - trafik ve terör konulu seminer düzenleneceği bildirildi.

Görüşlerini aldığımız Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Çakır ise, “Bu yıl gençlere hitap eden çok renkli bir program hazırladık. Gençlerimiz arasında birlik-beraberlik, barış, kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışma ruhunun geliştirilmesini amaçlıyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirme gayretindeyiz. Gençlerimizin bu tarz etkinlikler hazırlamaları bizi çok mutlu ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak spora ve spor kardeşliğine dair elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz" dedi.

Ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Çakır, Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenen aktivitelere her kesimin katılması ile coşkulu Gençlik Haftası yaşatmak istediklerini belirtiler.(MB-EFE)