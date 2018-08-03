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03 Ağustos 2018 11:11

Müdür Hasan Çevik: "Hakemlik zor, ama onurlu bir meslek"

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Müdür Hasan Çevik:

03 Ağustos 2018 11:11


2018-2019 sezonu öncesinde yapılan bu ziyareti dile getiren ve hakemlere destek verdiğini söyleyen Kütahya il Emniyet Müdürü Hasan Çevik, hakemlik mesleğinin zor bir o kadar onurlu bir meslek olduğunu belirterek, "Sizler adaletin simgesiniz. Zaman zaman maçlarınızda sıkıntılar yaşansa da başarılı bir şekilde sezonu tamamlayacağınıza, spor ve spor camiasına önemli bir hizmet sağlayacağınıza eminim. Sizlere bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. 2018-2019 futbol sezonunun tüm spor camiası için başarılı bir şekilde tamamlanmasını diliyorum" dedi.


Kendilerini makamında ağırlayan İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik’e teşekkür eden Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın, "Hakem camiamızın projeleri ve çalışmalarını konuştuğumuz bu ziyaretimiz ile 2018-2019 sezonunun tüm spor camiasına ve Kütahya’mıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)




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